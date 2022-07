ARVUSTUS ⟩ Freebuds Pro 2 - kõrvaklapid nagu kõlarid, aga juhtida tuleb ettevaatlikult

Turunduslikke termineid ja uute tehnoloogiate kirjeldusi on uuel mudelil terve lehekülg, kõrvaklapid ise aga meenutavad ka varem nähtud Huawei eelmise põlvkonna klappe just oma juhtimise poolest. Küll aga on märgata kohe alguses kapslist kuulareid välja võttes, et üks asi on veel paremaks muutunud. Nimelt saab need kõrvanööbid laadimiskapslist väga lihtsasti kätte, selleks ei pea isegi kahte kätt kasutama, nagu mõnedel varasematel mudelitel. Klapid käivad kergelt sisse-välja ning on varustatud erinevates suurustes silikoonist otstega, mille seast saab just oma kõrvale sobivad välja valida.