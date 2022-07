On kuumalaine haripunkt. Tallinna Vabaduse väljakul leidub vähe kohti, kuhu oleks päikese eest varjuda.

Meedikud kohtuvad meiega kokkulepitust hiljem, sest abivajajaid on säärase kuumaga tavapärasest rohkem. Ja eks just sellepärast nad siin ongi - kuigi pealinn pole tuntud oma jalgrattasõbralikkuse poolest, on kergliiklus Vanalinna kitsastel ning turistidest pulbitsevatel tänavatel hädasolijateni jõudmiseks parim viis.