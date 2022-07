Eraettevõtete ja ülikoolide konsortsium hakkab arendama elektriautode laadimise ühist taristut

«Elektriautode populaarsuse üle-Euroopalise kasvuga on üles kerkinud uute laadimistehnoloogiate vajadus. FLOW projekti võtmepartnerina saame anda olulise panuse keskkonnasõbralikeks ning optimaalseteks lahendusteks elektrisõidukite laadimisel. Elektriautode laadimine on elektrivõrgule üsna nõudlik ülesanne,» ütles Eatoni uurimislaborite vaneminsener Stefan Costea.

Eaton on juba mitmeid aastaid arendanud hoonete targa energialahenduse süsteeme (Buildings as a grid), mis jälgivad nii elektri tootmist, tarbimist kui ka võrku ja aitavad energiatarbimist optimeerida. FLOW projektiga uuritakse võimalusi siduda süsteemiga ka energiat kasutavad ja hoiustavad elektriautod. Neid targalt ühendades on võimalik tagada elektrivõrgu suurem stabiilsus.