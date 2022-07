Soomlased tegid akuga kõlari, millega saab sauna minna

Kuna kaasaskantavad kõlarid on mõeldud kasutamiseks väljas, peavad need olema vastupidavad, et taluda ka ekstreemset kuumust, külma ja niiskust. Soome insenerid firmast Northern Pails tabasid selle vajaduse ära ja disainisid spetsiaalse Bluetoothiga kõlari Zone, mis laseb mängida muusikat peaaegu igal pool, kuhu inimene ise suudab minna.

Zone´i kõlarit on võimalik siiski tootja lubaduste järgi kasutada kuumas saunas või mullivanni ääres, mis võib aga IPX4 standardile isegi sobida, sest pole öeldud, et võid sellega ka basseini hüpata.

Ametlikuks kõlari edasimüüjaks on Nordic Innovation Shop, kus on uus toode saadaval üsna kõrge hinnaga - 369 eurot. See on ilmselt üks kalleimatest saunaämbritest, mille saab endale osta ja ka üks efektseimatest.