«Paabeli kala» nüüd olemas: Zuckerberg esitles Facebooki uut enneolematut 200 keele tõlkemasinat

«Paabeli kala,» rääkis Galaktikas hääletaja käsiraamat vaikselt, «on väike, kollane ja kaanitaoline asi Universumis. Kui sa torkad Paabeli kala kõrva, võid silmapilkselt aru saada kõigest, mis on öeldud sulle mõnes teises keeles.» Nii kirjutas Douglas Adams oma legendaarses raamatus «Hääletaja reisijuht Galaktikas». Just sellise «Paabeli kala» on nüüd valmis saanud Facebooki firma Meta, mille uut tehisintellektiga tõlkeprogrammi 200 keele jaoks firma tegevjuht Mark Zuckerberg täna kell neli tutvustas.