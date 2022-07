Apple pakub nutiseadmetele kaitset riiklike spioonitarkvarade rünnaku vastu

Apple kuulutas uue, sihitud kõrgetasemeliste nuhkvararünnakute vastase kaitse välja eile. Varem on sarnaseid lahendusi pakkunud ka Google oma operatsioonisüsteemile Android, Facebook suurema mõjuga kasutajatele ning Samsungil on olemas näiteks turvalahendus Knox. Apple´i iPhone´ide ja iPadide jaoks välja töötatud Lockdown Mode ehk Lukustusrežiim kaitseb kõiki tootja seadmeid keeruliste riiklikult organiseeritud rünnakute eest, mis on suunatud kõrgete riigiametnike, palgasõdurite, poliitikute või suurfirmade juhtide vastu ehk üsna kitsale seltskonnale, kes on luureorganite huviorbiidis.

«Apple toodab kõige turvalisemaid mobiilseadmeid. Lukustusrežiim peegeldab Apple´i pühendumust kaitsta kasutajaid isegi kõige haruldasemate ja keerukamate rünnakute eest,» ütles Apple´i turbetehnika ja -arhitektuuri juht Ivan Krstić. «Kuigi valdav enamus kasutajaid ei lange kunagi selliste väga sihitud küberrünnakute ohvriks, töötame selle nimel, et kaitsta ka seda väikest gruppi kasutajaid, kes on selliste rünnakute sihtmärgiks. See hõlmab spetsiaalselt nendele kasutajatele mõeldud kaitsemehhanisme, samuti teadlaste ja organisatsioonide toetamist kogu maailmas, kes paljastavad neid digitaalseid rünnakuid loovaid palgasõdureid.»

Selline näeb välja Lockdown Mode´i aktiveerimine iPhone´is. Foto: Apple

Lülitades sisse Lockdown Mode´i, piiratakse päris paljusid nutitelefoni funktsioone, et poleks enam võimalik rünnata ei seest- ega väljastpoolt.

Sõnumite kaitse : enamik sõnumite lisandeid peale piltide on blokeeritud. Mõned funktsioonid, nagu linkide eelvaated, on samuti keelatud.

: enamik sõnumite lisandeid peale piltide on blokeeritud. Mõned funktsioonid, nagu linkide eelvaated, on samuti keelatud. Veebilehitsemine : teatud keerulised veebitehnoloogiad, nagu just-in-time (JIT) JavaScripti koodid on keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutaja välistab usaldusväärse veebisaidi lukustusrežiimist.

: teatud keerulised veebitehnoloogiad, nagu just-in-time (JIT) JavaScripti koodid on keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutaja välistab usaldusväärse veebisaidi lukustusrežiimist. Apple'i teenused : sissetulevad kutsed ja teenusepäringud, sealhulgas FaceTime´i kõned blokeeritakse, kui kasutaja pole varem 30 päeva jooksul algatajale kõnet või päringut saatnud.

: sissetulevad kutsed ja teenusepäringud, sealhulgas FaceTime´i kõned blokeeritakse, kui kasutaja pole varem 30 päeva jooksul algatajale kõnet või päringut saatnud. Ühendused : kaabliga ühendused arvuti või nutiseadmega blokeeritakse, kui seade on lukus.

: kaabliga ühendused arvuti või nutiseadmega blokeeritakse, kui seade on lukus. Installimine ja seadistamine: kui lukustusrežiim on sisse lülitatud, ei saa installida konfiguratsiooniprofiile ja nutiseadmes ei saa kasutada mobiilseadmete haldust (MDM).

Kaks miljonit sellele, kes süsteemi kaitse murrab

Apple on loonud preemia teadlastele, kes leiavad lukustusrežiimi augud ja aitavad parandada selle kaitset. Lukustusrežiimi turvaaukude leidjale makstakse preemiat kuni 2 miljonit dollarit, mis on poole rohkem, kui ettevõte varem turvaaukude eest maksis.