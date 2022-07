VIDEO ⟩ Vaata, kuidas inimesi asendavad humanoidrobotid tavalisi töid teevad

Giant AI robotid sobivad peagi asendama tootmisliinil või miks mitte ka kontoris istuvat inimest. Masinal on kaks viie sõrmega kätt, kere on samuti umbes inimesesuurune, et saaks kasutada samadel töökohtadel ning liigutused samad, nagu inimesel. Masinaid proovitakse tööle rakendada sünkroniseeritult grupis ja neile antakse käigupealt uusi ülesandeid, mida lahendada. Tegemist on universaalsete robotitega, millele võib vajadusel uusi töönippe õpetada.

«Ehitame uue põlvkonna intelligentseid ja odavaid robottöölisi, kes on loodud töötama koos inimestega või neid asendama kõigis madala kvalifikatsiooniga käsitsitöö vormides,» tutvustatakse Giant AI eesmärki firma kodulehel. «Kasutame seda tehnoloogiat inimtööjõu täiendamiseks. Põllumajandus, kaupade käitlemine ja paljud muud valdkonnad toetuvad just sellisele tööjõule, mis ei nõua kõrget kvalifikatsiooni ning mida iga aastaga on üha raskem leida.»

Seega soovib firma leida robotitest asendustöötajad lihttööjõule, mille puuduse käes paljud arenenud riigid vaevlevad.

Robot, keda nimetatakse Universaalseks Töötajaks (Universal Worker), on juhitav tehisintellekti poolt, kasutab inimesele sarnast kere, mis on üsna võimekas ja samas palju odavam, kui olemasolevad robotiseerimisviisid. Robot-töötajad on madalate kuludega ja suudavad sujuvalt integreeruda olemasolevate töökohtadega. Masinõppega treenitud ühe roboti oskused on kohe kättesaadavad ka kõigile teistele humanoidrobotitele, seega saab neid igal pool aina kiiremini kasutusele võtta, kui tehisintellekt on midagi uut ära õppinud.

Robotid on peaaegu valmis inimesi lihtsates töödes asendama. Gian AI laboris õpivad masinad töövõtteid. Foto: Kaader videost / Robert Scoble / Youtube