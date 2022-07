Ambitsioonikas krüptovaluuta mängukonsool naerdi internetis kiirelt välja

Uue põlvkonna internetiks tituleeritud Web3 on endaga kaasa toonud igasuguseid veidruseid. Üldjuhul on eelnimetatud veidruste ühiseks nimetajaks plokiahel, mis hõlmab enda all nii krüptovaluutat kui ka kahtlase väärtusega NFT-kunsti. Nüüd on aga lagedale tuldud esimese mängukonsooliga.