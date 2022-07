Starlinki satelliidid põiklesid 1700 korda Vene satelliidirelva tekitatud kosmoseprügi eest

Starlinki 2300 kosmoseinterneti satelliiti kulgevad 550 kilomeetri kõrgusel ja jäävad seega täpselt Venemaa satelliiditulistamise katsest tekkinud prügipilve, mille orbiidid on 300-700 km kõrgusel.

15. novembril 2021 hävitati Venemaa satelliiditõrje katses nõukogude ajast pärit luuresatelliit Kosmos 1408 , tekitades prügipilve, milles on umbes 1500 jälgitava suurusega tükki.

Starlinki opereeriva SpaceX-i raportis kirjutatakse, et Starlinki satelliidid manööverdavad siis, kui kokkupõrke tõenäosus on suurem kui 1:100 000. Soovitatav standard kokkupõrke vältimiseks on 1:10 000. SpaceX-i satelliidid tegid aruandeperioodil kokku 6873 manöövrit ja ühtki kokkupõrget venelaste hävitatud satelliidi Kosmos 1408 tükkide ega muu kosmoseprügiga ei toimunud.