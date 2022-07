ARVUSTUS ⟩ Juuli on halvim aeg Samsungi kaasaskantava projektori proovimiseks

Kui tahad endale tuppa sajatollist telekat või terrassile seinasuurust kinoekraani, siis Samsungil on nüüd üks selline peopessa mahtuv seade olemas. Korralik akupank ja akuga ruuter ka kaasa ning võid lähimale siledale seinale projitseerida nii Netflixi kui Youtube´i ükskõik kus kohas. Ainult et praegu peab ootama sumedate augustiõhtute saabumist. Juuli alguses on päike veel liiga hele isegi südaööl pildi vaatamiseks.