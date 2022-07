ARVUTUSED JA KATSE ⟩ Millal tasub ära üleminek elektriautole?

Elektriautodest rääkides tuleb alustada autode hinnast, sest võrreldes bensiini- või diisliautodega on elektriauto soetamine veel endiselt üsna kallis. Coop Liisingu finantseeritava sõiduki keskmine hind jääb alla 30 000 euro. Uue elektriauto hind jääb aga vahemikku 40-60 000 eurot. Vaatamata Keskkonnainvesteeringute Keskuse ostutoetusele, mis on kuni 5000 eurot, maksab elektriauto omanikuks saamine hetkel veel oluliselt rohkem kui sisepõlemismootoriga auto soetamine. Seega esimese kriteeriumina tuleb läbi mõelda, kas tuleb kõne alla sellise auto ostmine, mille hind jääb 50 000 euro kanti.

Võrdlesin põlemismootoriga ja elektriauto peamiseid ülalpidamiskulusid, võttes aluseks ühe Eesti populaarseima automargi mudeli, millele pakutakse erinevaid mootoritüüpe. Bensiini hind on hetkel 2,15 eurot liiter ja keskmiselt võtab auto 7,2 liitrit kütust 100 kilomeetri kohta. See tähendab, et Tallinnast Rakverre sõit ehk 100 km läbimine läheks maksma 15,48 eurot. Sama margi diiselmootori puhul tuleb sõit 1 euro võrra odavam. Elekter maksab tavaliselt ligi 0,25 eurot kWh ning seda kulub 100 km läbimiseks elektriautoga vaid 15 kWh. Järelikult jõuaksin elektriautol Rakverre vaid 3,75 euroga, mis teeb bensiini ja elektri hinnavahe enam kui 4-kordseks.