Toidujäätmed kohe köögis mullaks: ühisrahastuses kogub toetust haisuvaba kompostiaparaat

Seade vajab siiski ka lisatarvikuid. Kompostimine on tavaliselt haisu tekitav lagunemisprotsess, millega on kõige parem toimetada kuskil õues. Almoway tarvitab tugevate lõhnade neelamiseks kaaliumpermanganaati (KMnO4) ja nano-aktiivsöefiltrit. Filtreid saab aga kasutada päris pikalt, 2-3 aastat võrreldes tavaliste söefiltritega, mida tuleks iga paari kuu tagant vahetada.

Süsteem muudab sellega kompostimise siseruumides lihtsaks ja lõhnavabaks. Masinasse on veel ehitatud "karmi" ultraviolettkiirguse lamp, mis hävitab lõpptoodangust baktereid.

Seade kaalub üheksa kilogrammi ning tarbib kuni 160 vatti. Kompost sünnib kerge surinaga, mis on vaiksem, kui külmkapil. Kolme liitri jäätmete töötlemiseks kulub 4-7 tundi. Selle aja jooksul läbitakse töötlemisel neli tsüklit: kuivatamine, purustamine, jahutamine, UV kiirgus.

Koduse komposteri eest peab välja käima ligi 400 eurot ja see saabub müüki 2023. aasta märtsis. Praeguseks on Kickstarteri 1274-eurose rahastamise eesmärk juba kuhjaga täidetud. Hetkel on 120 toetajat annetanud projekti käimatõmbamisse paari nädalaga üle 33 tuhande euro.