Renault täiselektriliste tarbesõidukite valikusse tulevad uued mudelid Kangoo Van E-TECH ja Master E-TECH

36 aastat pärast esimest täiselektrilise Masteri prototüüpi ja 10 aastat pärast täiselektrilise Kangoo Z.E. turuletoomist (viimast on müüdud üle 70 000) on Renault otsustanud end tõsisemalt elektrisõidukite maailma sisse süüa ja Euroopas isegi liidriks pürgida.

Põrandapaneeli alla paigaldatud aku tõttu jääb kaubiku laadimismaht samaks: L1 versioonis on kuni 3,9 kuupmeetrit laadimisruumi (hiljem müügile jõudval pikema kerega mudelil saab laadimisruumi olema 4,9 kuupmeetrit), kandevõime on 600 kg (pika kerega mudelil 800 kg) ning pukseerimisvõimsus pool tonni.

52 kWh Master Van E-TECH Electric on saadaval 15 erinevas versioonis (algse kuue asemel), valikus on kolm erinevat pikkust ja kolm erinevat kõrgust veovõimsusega 3,1 ja 3,5 tonni tellimuste avanemisel ja hiljem 3,8 tonnised kaubikud. Neli kaubiku versiooni pakuvad kaubaruumi mahtu 8 kuni 15 kuupmeetrit. Kaks n-ö kabiin-põrand versiooni on saadaval pikkustes L2 või L3 ning on ideaalselt kohandatavad lamedate esemete, puistematerjalide või suuremahuliste kaupade jaoks laadimismahuga kuni 20 kuupmeetrit.