PILDID JA VIDEO ⟩ Horvaatia autotööstuse lipulaev Rimac sai valmis esimese seeriatootmisse mineva hüperauto

Firma tegevjuht Mate Rimac, kelle unistuseks oli Horvaatia enda elektriauto valmis saada, ütles peale esimese seeria-auto väljatulekut: «Nevera ehitamise alguses pidime me tegema tuhandeid virtuaalseid simulatsioone ja katsetasime lugematute disainidega, enne kui lõpuks jõudis kätte aeg luua kõige esimesed töötavad prototüübid. Sel ajal töötas ettevõttes umbes 300 inimest ja nüüd, kui alustame täielikku tootmist, on meie ettevõte kasvanud viis korda. Uue 100 000 ruutmeetri suuruse Rimaci tootmislinnaku ehitus on veel käimas.»

Rimac Nevera on teinud silmad ette ka parimatele sportautodele. Selle nelja elektrimootori võimsus on 1914 hobujõudu, masin kiirendab nullist sajani vaid 1,85 sekundiga ja 160 km/h 4,3 sekundiga. Auto nimi Nevera on pärit Horvaatiast ja see tähistab ootamatut Vahemere suvist tormi Horvaatia ranniku lähedal.