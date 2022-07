Päikesepaneelidega lennuk on õhus püsinud 26 päeva ja võib sinna jäädagi

Airbusi mehitamata kestvuslennukeid Zephyr S on juba aastaid arendatud ja seda tüüpi lennumasinale kuulub ka varasem maailmarekord õhus püsimise ajas - üle 25 päeva .

Praegune lennuk kutsungiga Zulu 82 ( vaata teekonda Flightradar24 kaardilt ) startis 15. juunil ja teeb hetkel tiire Arizonas, joonistades Zuma lähedal õhku erinevaid kujundeid. Viimati kirjutati taevasse number 26, mis tähistab rekordilist päevade arvu, kui kaua on lennuvahend taevas püsinud.

Õhku on lennutrajektooriga joonistatud igasuguseid kujundeid, näiteks kirjutati õhku USA ja Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval «4 July» või joonistati süda.

Tegemist on juba aastaid arendatava mehitamata drooniga, mida nimetatakse pseudosatelliidiks, sest selle võib õhku saata ja sinna see jääbki nii kauaks, kui vaja mõne tehnilise probleemi või hoolduse pärast lennuväljale tagasi pöörduda või kui missioon on lõppenud.