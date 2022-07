Toomas Polli: need on kolm kõige sagedasemat pettust ja rünnakut, mis Eesti ettevõtete rahakotte tühjendavad

3. Krüpto-lunavara pettused

«Krüpto-lunavara jõuab IT-süsteemidesse paljudel erinevatel viisidel, kuid kõige levinumateks kanaliteks on e-kirjad, veebist alla laetud ebaturvaline tarkvara ning füüsilised andmekandjad, mis on kuskilt leitud ja seejärel arvutisse pistetud,» rääkis Polli. «Olenevalt IT-süsteemi ülesehitusest võib krüpto-lunavara lukustada ühe konkreetse seadme või kui seadmel on otsene ligipääs näiteks tervele ettevõtte sisevõrgule, võib viirus kiirelt halvata terve IT-taristu arvutitest serveriteni.»

«Ning mis on kõige olulisem – varukoopiad peavad töötama. Kuigi ennetus on oluline, peab iga ettevõte mõtlema tehnilise ning ärilise jätkusuutlikkuse peale, mille juures on varukoopiatel kriitiline tähtsus. Kui neid tehakse pidevalt kõigest olulisest ning nende kasutusse võtmiseks on olemas kiire, selge ja lihtne süsteem, on kriitiliste olukordade lahendamine kordades lihtsam – selle asemel, et ründajatele lunaraha maksta, saab taastada viimase versiooni süsteemist, kuhu pahavara veel pole jõudnud,» soovitab Polli.