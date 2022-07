Isejuhtiv buss alustab Mustamäel reisijate sõidutamist

«Mul on väga hea meel, et isejuhtiva bussi projekt jõuab Mustamäe tänavatele ning loodetavasti sujub katsetus sedavõrd hästi, et lähitulevik toob juba meile isejuhtiva bussi juba pikemaks perioodiks,» ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats . «Mustamäe kompaktsus võimaldab juba lühikesel marsruudil katta väga suure hulga linlaste harjunud liikumisteid.»

Tegemist on Tallinna Transpordiameti ja Auve Tech OÜ koostöös läbiviidava pilootprojektiga, et uurida isejuhtiva bussi kasutamise võimalusi. Bussis on alati turvaisik, kes jälgib iga manöövri ohutust ning vajadusel sekkub. Isejuhtiv buss on varustatud ka eri tüüpi anduritega, mis jälgivad ümbruses olevaid objekte ning nende liikumist. Kui sõiduki ette satub mõni jalakäija või muu takistus, siis buss pidurdab automaatselt. Isejuhtiv buss liigub aeglasel kiirusel ning ei ohusta teisi liiklejaid. Buss sõidab eelnevalt kaardistatud rajal.