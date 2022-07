Selle salapärase seadmega võib elektriarvetelt kokku hoida sadu eurosid

See on nimelt pesu pesemine. Omapärane on see, et kui pesu peaks pesema vaid kord päevas, polegi suurt vahet, kas pesu on rohkem või vähem: pesumasina mootor teeb ikka oma töö ja tarbib ära üsna samasuguse koguse voolu. Lisaks soojendab pesumasin ka vett. Kui pesu pesta igapäevaselt, küünivad elektriarved pesu pesemiseks 200-300 euroni aastas. Seda pole just vähe.