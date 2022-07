VIDEO ⟩ Porsche võõbati üle maailma kõige mustema värviga ja näeb nüüd välja nagu must auk

Kolm maailma kõige mustemat värvi on Musou Black, Vantablack VBx2 (Vantablacki materjali värviks tehtud versioon, neelab 99% valgusest) Black 3.0 (kunstnik Stuart Semple´i tehtud must alternatiivina kasutuslitsentsiga Vantablackile vabalt kõigile kasutamiseks, 97,5%).

Igaüks saab Musou Blacki netipoest tellida (liitri hind on umbes 130 eurot) ning seda veepõhist akrüülvärvi võib kanda pindadele nii aerosoolina kui pintseldades.

KOYO Orient Japan Co., Ltd.

Foto: KOYO Orient Japan Co., Ltd.

Vasakul on tavaline must, paremal kõige mustem värv Musou Black.

Jaapanis võeti ette legendaarne sportauto Porsche 911 Turbo, mis oli küll juba enne must, kuid tehti nüüd mustemast mustemaks - absoluutselt kõige mustemaks Porscheks maailmas.

Kaader videost / Pit One

Foto: Kaader videost / Pit One

Isegi eredas päikesepaistes on auto üsnagi tume.

Täiesti musti autosid on varemgi tehtud, sellesama legendaarse Vantablack´iga näiteks. Sel juhul kaeti auto mitte värvi, vaid süsiniknanotorudest kattega.

Veelgi veidrama efekti kui autoga saab aga siis, kui värvida oma toa seinad, lagi ja põrand Musou Black´iga. Kuna kuskilt valgust ei peegeldu, siis kaob sellises ruumis orientatsioon, näha pole ei seinu ega põrandat, kuskilt ei helgi tagasi ühtki valguskiirt ja tunne on, nagu hõljuks kosmoses. Isegi kui lae all süttib lamp, mis muidu tundus täitsa hele, on absoluutselt mustas toas seda näha nagu nõrka küünlaleeki.