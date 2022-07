Land Rover toob turule uue maasturi, kuhu mahub kaheksa reisijat

Defender 130 on teiste mudeliversioonidega võrreldes pikema kerega, säilitades seejuures Defenderile omase maastikuvõimekuse. Reisijad saavad kasutada kolme istmerida. Uus mudel on 340 mm senistest pikem, tuues sellega salongi rohkem avarust ning viies pagasiala mahutavuse 2516 liitrini.

Kolmandas istmereas tagavad mugavuse soojendusega istmed, pehmendatud käetoed, läbimõeldud hoiualad ning USB-C pistikud, mis lasevad nutiseadmeid laadida. Kolmanda istmerea juurde pääsemine on tehtud võimalikult lihtsaks – teise rea istmeid saab nihutada ettepoole ja kokku klappida, nii et tekib lai läbipääsutee. Pagasiruumis on õhkvedrustuse juhtnupud, mille abil saab sõidukit soovitud määral langetada, et muuta pagasi laadimine võimalikult lihtsaks.