Täielik retro: Nokia tuli välja nuputelefoniga, mille sees peituvad juhtmevabad kõrvaklapid

Pealtnäha on tegemist HMD Globali (kes Nokia kaubamärgiga telefone toodab) tavalise, juba teab mitmenda retromudeliga, milles kohtab paljude jaoks ammu unustatud kunagiste Nokia hittmudelite jooni. See võiks olla üsna erilise kujuga Nokia 5700 XpressMusicu taaselustamine, kuid tegelikult on ka 2020. aastal sedasama mudelit elustatud Nokia 5310 näol. Nüüd on lisandunud üsna sarnase järjena veel ka sahtlisse käivad alasti kaasas olevad kõrvaklapid.

Muusikateenust, mida kunagi Nokia pakkus, siiski uuesti ei pakuta, selle asemel saab salvestada microSD kaardile kuulamiseks MP3 faile (mis on ju samuti klassika) ning kuulata vanaviisi FM-raadiot. Spotifyt ja muid striiminguteenuseid muidugi pole, sest kasutatakse nuputelefonides dekaad tagasi levinud Nokia enda operatsioonisüsteemi Series 30+ nuditud varianti. Muusika juhtimiseks leiab küljelt eraldi nupud.

Erilisem ja moodsam lahendus on Nokia telefonil väikesed juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid, mis on peidus tagaküljel liugklapi all. Kui kuularid on pesas, siis laevad need end telefoni akust, välja võttes aga saab juhtmevabalt kuulata. Kui kaua klapid vastu peavad, seda HMD Global ei maini, kuid telefon ise annab kuni 7,7 tundi kõneaega ja 20 päeva ooteaega. 1450 mAh mahutavusega aku on eemaldatav.

Klapid leiab liugklapi alt. Selliseid lahendusi on pakkunud varem ka mõned vähemtuntud Hiina tootjad, kuid ülemaailmselt tuntud brändilt on taoline kõik-ühes komplekt esimest korda avalikuse ette jõudnud. Foto: HMD Global

Moodsamatest lahendustest on toetatud 4G andmeside ja VoLTE ehk kõned üle andmeside, klapid teevad mürasummutust.

Tagaküljel on mobiilikaamera, kuid see on pigem sümboolse tähtsusega - 0,3 MP sensoriga tulevad pildid väikesed ja udused, isegi sotsiaalmeediapostitusteks liiga madala resolutsiooniga.

Sisemist mälu on samuti ülimalt napilt - 128 MB, kuid ilmselt polegi palju vaja, sest äppe ja pilte mällu ju eriti ei salvestata selle telefoniga. Muusikat on mõistlik hoida microSD kaardil, neid toetab telefonimudel kuni 32 GB mahuni.

Mänge siiski on napi varustusega telefonis õige mitu: ajaloolised ja klassikalised Gamelofti Snake, Tetris, BlackJack, Arrow Master, Air Strike, NinjaUp ning Racing Attack (mitme mängijaga), DOODLE JUMP, CROSSY ROAD, lisaks Oxfordi inglise keele sõnastik.