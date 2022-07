Endiselt Venemaal tegutsev Google sai venevastaste videote avaldamise eest jälle hiigeltrahvi

Kuna Google on Venemaal korduvalt n-ö seadust rikkunud, siis on ettevõttel keelatud seal ka reklaami teha.

Youtube on venelaste seas endiselt populaarne ja seda kasutab ligi 82 miljonit inimest, kuid Gazprom Media loodud RuTube peaks selle kanali peagi valitsuse toel ja soosingul üle võtma. Seni pole see õnnestunud, kuigi juutuuberitele on isegi makstud, et nad Vene oma videokeskkonda üle koliksid.