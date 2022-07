Kestvustelefon Cat saab 5G ühenduse, õue võib kaasa võtta ka kummise 5G ruuteri

McKinsey & Company andmetel mõjutab digitaliseerimine eriti ehitustööstust, kus sõltutakse rohkem andmepõhistest otsustest ja koostööst. Juurdepääs kiirele internetile on seega võtmetähtsusega igal uuel ehitusplatsil, iga logistikameeskonna ja nutikate ladude jaoks, samuti töökohtadel, mis sõltuvad andmepõhistest otsustest.

Uuel Cati telefonil on 5G andmeside ja suur ekraan, ka kaamera on värkendatud ja Sony 48 MP sensoriga.

Cat S53 telefonil on Mil-Spec 810H vastupidavus-sertifikaat, mis lubab seda kasutada ka kõige keerulisemates oludes.

Uuel telefonil on suur 6,5-tolline HD+ ekraan, mis teeb sellest hea tööriista Sony 48 MP kaameraga tehtud videote või piltide vaatamiseks või jagamiseks. Ekraani kaitseb paks süvistatud servadega ja karastatud klaas, mis on kriimustus- ja löögikindel. Cat S53 on välitingimustes proovile pandud ning suudab vastu pidada mitmetele kukkumistele näiteks betoonile.