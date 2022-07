Ukraina ettevõtja pakub sakslastele tasuta elektriga «päikeserõdu» kiiremaks Vene gaasist loobumiseks

Süsteemi kuuluvad kaheksa päikesepaneeli ja inverter. Iga paneel kaalub 1 kg ja kokku annavad need välja võimsust 640 vatti. Inverteri võimsus on 600 vatti. Süsteemi paigaldamine on lihtne - tuleb vaid paneelid rõdupiirdele kinnitada ning inverter seinakontakti lisada. Saksamaal ja mitmes teises Euroopa riigis on taoline lihtne lahendus lubatud, Eestis näiteks seda kasutada ei tohi, sest see paneb päikeseelektrit tootes voolumõõtja n-ö tagurpidi tööle.