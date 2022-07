Logitech Master MX-seeria tooted ühendavad mängusõpru ja loomeinimesi

Neist suurimaks uuenduseks on MX Master 3S hiire 8000 DPI lahutusvõimega sensor ning asjaolu, et nii MX Mechanical kui ka Mechanical Mini on esimesed antud seeria mehhaaniliste nuppudega klaviatuurid.

MX Master seeria on alati olnud suunatud loomeinimestele, kes töötavad pikki tunde arvutiga. Selle jaoks on arendatud erinevaid ergonoomilisi lahendusi ning kõik seadmed töötavad Bluetooth-sidega. Kolme värske lisaga antud seeriasse on aga ammutatud inspiratsiooni just mänguritele suunatud toodetest. Veedavad ju nemadki pikki tunde arvuti taga.

Foto: Logitech

Logitech MX Master 3S on varustatud 8000 DPI lahutusvõimega sensoriga. See on kahekordne edasiminek võrreldes seeria eelkäijaga ning sobib eelkõige kõrgema resolutsiooniga monitoridele. Seade töötab enamikel pindadel, sealjuures ka klaasil.

Hiire nupuvajutused on aga 90% vaiksemad, mis teevad sellest sobiliku kaaslase näiteks avatud kontoriga ruumides. Säilinud on seeria hiirtele omane kahe rullikuga disain, millest pealmine on võimeline kerima kuni 1000 rida sekundis ning külgmine mõeldud horisontaalseks navigeerimiseks. Hiirele on lisatud ka 8 programmeeritavat nuppu.

MX-seeria kaks uut klaviatuuri on sobilikud entusiastidele, kuna tegemist on esimeste mehhaaniliste klaviatuuridega MX-nimistus. See tähendab, et mehhaaniliste nuppude tunnetus on kombineeritud loomeinimestele suunatud tootedisainiga.

Foto: Logitech

MX Mechanical on harjumuspärane täissuuruses klaviatuur ehk eraldi on välja toodud noole- ja numbriklahvistik. MX Mechanical Mini on 65% suuruses minimalistlik variatsioon, millelt puudub eraldi numbriklahvistik.

Mõlemad klaviatuurid on varustatud madala profiiliga vaiksete Tactile Quiet Brown nuppudega, millel ei väsi käed ka pikemat aega trükkides. Klaviatuuridel on ka nutikas taustavalgustus, mis kohandab heleduse astet vastavalt ümbritsevale keskkonnale ja lülitub välja siis, kui klaviatuuri ei kasutata. Nii kulub vähem akut.