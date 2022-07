Suured serverikeskused Euroopas ütlesid kuumalainega üles

Tänaseks on temperatuur langenud ja jahutussüsteemid jälle töötavad, kuid The Registeri andmetel ei pääsenud tehnoloogiafirmad siiski kaotusteta. Nimelt «kõrbesid ära» mõned kõvakettad, mis on liiga kõrgele temperatuurile tundlikud ja ei hakanudki enam tööle. Samas on Google´i ja Oracle´i pilveteenused tugevalt kaitstud kõvakettavigade eest geograafiliselt hajutatud eraldi kohtades asuvate varukoopiatega, seega andmete hävimisest pole Google ega Oracle teada andnud. Muude teenuste hulgas olid häiritud ka Google´i Euroopas asuvad masinõppe ja tehisintellekti serveriteenused.