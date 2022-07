Hiina tuumareaktoriga torpeedod saavad uueks suureks ohuks ookeanis

Uus arendamisse minev reaktor on võimeline torpeedot elektriga varustama kuni kümme tuhat kilomeetrit ja peaks siis kukkuma küljest ookeani põhja. Selleks, et relv võimalikult odav tuleks, on eemaldatud kallitest metallidest ohutusseadmed ja radiatsioonikaitsed, sest vee all, nagu arvatakse, polegi neid eriti vaja.