Google ja Chevron annavad veerand miljardit dollarit piiramatu energiaga tehispäikese arendamiseks

Viimase ringi investoriteks on Chevron, Google, Reimagined Ventures, Sumitomo Corporation of Americas ja TIFF Investment Management, lisaks pani oma investeeringud ettevõttesse suur USA pensionifond. Goldman Sachs on olnud investeeringute finantsnõustajaks.

Selline näeb välja praegu töötav reaktor «Norman». Foto: TAE Technologies

«Meie investorite mastaap ja huvi kinnitavad tehnilist arengut selles valdkonnas ja see toetab meie eesmärki alustada termotuumasünteesi laiemat kasutamist juba selle kümnendi lõpuks,» ütles TAE Technologiesi tegevjuht Michl Binderbauer. «Ülemaailmne elektrinõudlus kasvab plahvatuslikult ja meil on moraalne kohustus teha kõik endast olenev, et töötada välja ohutu, süsinikuvaba ja majanduslikult elujõuline energialahendus.»

Plaanitav reaktor Da Vinci. Foto: TAE Technologies

2030. aastate alguses plaanib ettevõte välja tuua järgmise reaktori «Da Vinci», mis on juba mõeldud kommertskasutuseks ja hakkab elektrijaamades võrku elektrit tootma.

TAE termotuumareaktorit eristab teistest see, et kasutatakse patenteeritud laserkiirtega juhitavat plasmapilve, mis on välja töötatud vesinik-boori kütuseallika jaoks.