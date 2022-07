Rumal seade targaks - nupuvajutusrobot vajutab nuppe sinu eest

Kuigi suur hulk praegu müüdavatest kodumasinatest ja lisaseadmetest on juba mingi nutikusega ja ühilduvad WiFi, Zigbee või mõne muu juhtmevaba võrguga, on igas majapidamises veel palju vanu lihtsalt nuppudega juhitavaid täitsa töökorras masinaid endiselt palju. Nutikodus ei pea neid aga veel minema viskama. Traditsioonilistel seadmetel on lülitid, mida peab ise sõrmega vajutama, aga seda on tüütu teha, kui oled kodust eemal või tahad mõnes teises toas midagi sisse-välja lülitada või reguleerida.