Nuki nutilukul avastati 11 turvaauku, mis lubavad võõral ust avada

Lisaks avastati, et füüsilise ligipääsuga seadmel on võimalik selle tarkvara muuta emaplaadi ühendusliidesest nii, et mööda pääseda tarkvaralisest kaitsest ja uks lahti teha. See turvarisk hinnati kõrgeks, kuna turvalukul on võimalik kasutada näiteks väljaspool ust asuvat numbriklaviatuuri, millele pääseb lihtsasti ligi.