Eelista Eestimaist! ⟩ Steami jõudis uus kodumaine videomäng Blastronaut

«Blastronaut» sai alguse Godot-nimelise mängumootori testimisega. «Katsetasin algoritmiliselt kõrvalt vaates maailma loomist ja see tuli päris äge välja, nii et otsustasin projektiga jätkata» kirjeldab Jaggo mängu tekkelugu.

Teose kallal on nüüdseks töötatud kaks aastat ning mäng peaks kõigi eelduste kohaselt väljuma varajasest ligipääsust kuue kuu jooksul. Arenduse käigus on projekt saanud inspiratsiooni paljudest erinevatest mängudest. «Loomulikult oli üheks esimeseks inspiratsiooniallikaks «Terraria», mis on väga tuntud mäng, aga millele pole palju analooge. Ideid sain veel ka näiteks mängudest «No Man's Sky» ja «Valheim».»

«Blastronaudi» varajane ligipääs tähendab, et teos on küll ostetav ja mängitav, kuid kaugel sellest, et oleks täiesti valmis. Edasist tegevust kirjeldab Jaggo nõnda: «Arendame seda koos mängijatega edasi. Minu plaan on sellest maksimum võtta ja kasutajate tagasiside põhjal mäng võimalikult heaks teha.»