ARVUSTUS ⟩ Veekeedukann, mis läks targaks ja hoiab elektrit kokku

Kudias testida veekeedukannu? Lisad vee, lülitad sisse, ongi testitud. Viomi tark veekeedukann aga pakub rohkem testimisvõimalusi, sest sellel on isegi väike ekraan ja Bluetoopthi märk küljel. Nimelt on see ühendatav targa koduga ja pakub nutti, mida saab äpist juhtida.