Hiina katsetas Taiwani külje all oma uut hüperhelikiirusel raketti

Hiina valitsuse avaldatud video näitas raketi otse üles saatmist transporteri püstitusseadmest. Riigimeedia lisas, et see ülihelikiirusega rakett on peaaegu jälitamatu.

Väidetavalt on DF-17 Hiina esimene hüperhelikiirusel rakett. Pärast keskmise ulatusega tahkekütusel töötava ballistilise raketi väljalaskmist saavutab teises etapis startiv plaaner kiiruse üle 5 Machi (rohkem kui 6000 kilomeetrit tunnis). Relvast on olemas ka mereväe versioon: hüperhelikiirusega laevatõrjerakett, mida tuntakse CH-AS-X-13 nime all. Praegu on väljatöötamisel kolmas platvorm, millega saab laevalt käivitada laevavastase raketi YJ-21.