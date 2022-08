PODCAST ⟩ Kas «GTA 6-st» saab järgmine tühistamiskultuuri ohver?

Lõpuks ometi on laiema avalikkuse ette jõudnud rohkem detaile palavalt oodatud märulimängu «GTA 6» kohta. Andri, Allan, Ragnar ja Sten peavad aga küsima, kas tühistamiskultuur on jõudnud lõpuks ometi ka eestlaste lemmikmängude sarjani?

Taaskord on põhjust rääkida klassikalistest teostest nagu «The Witcher», «Hitman» ja «League of Legends». Samas jagatakse ka uusi kogemusi ning imestatakse, kui kalliks on muutunud videomängude reklaamid.