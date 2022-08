Lumehelbekeste «GTA 6»: miks ei tohi enam meestele videomänge teha?

«See on meestele suunatud seeria. Ma ei saa aru, miks on äkitselt halb teha tooteid spetsiifiliselt meestele,» kirjutas Twitteris üks vihane mängur, kui sai teada, et «GTA 6» üheks peategelaseks saab naine. Sarnaseid mõtteid leiab veel ohtralt.