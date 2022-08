Puust ja punaseks: mis on e-sport ning millistel aladel on eestlased tegijad?

Tõenäoliselt peitub põhjus asjaolus, et videomänge ning kõike sellega seonduvat vaadatakse Maarjamaal endiselt suure umbusaldusega. Vanadest aegadest juurdunud eelarvamused, et «telekamängud» on vaid laste banaalne meelelahutus, pole kuhugi kadunud. Või siis vaadatakse arvutimängude mängijaid kui pika patsiga IT-nohikuid, kes iial helendava ekraani eest ei lahku ning seetõttu kiiresti lisakilosid koguvad.