ARVUSTUS ⟩ Kas rahvatelefon Galaxy A53 5G õigustab oma eelkäija tiitlit?

Samsungi telefonid Galaxy A51 ja A52 kuulusid eelmistel aastatel Eesti müüduimate mobiilide edetabeli tippu ja neid hakatigi nimetama rahvatelefonideks, kas sama saatus võiks oodata Samsung Galaxy A53 5G mudelit (või ongi see juba käes)? See uue põlvkonna Samsung on juba müügil, hinnad algavad praegu Hinnavaatlus.ee andmetel 352 eurost ja kuna suur osa sisust on pärit Samsungi tippmudelitelt, siis on selle suve hiti põhitingimused põhimõtteliselt täidetud.