Eestisse jõudis eksklusiivne nutitelefon Nothing Phone (1)

Kodumaisel nutitelefonide turul pole ammu uusi brände müügile saabunud. Meedias pikalt kirgi kütnud nutitelefon Nothing Phone (1) on tänasest Eestis ametlikult saadaval. «Tõime Eestis esimese operaatorina tootevalikusse uhiuue tootja nutitelefoni Nothing Phone (1). Teame, et kliendid on pikalt oodanud nutimaailmast midagi eristuvat ja värske ettevõtte Nothing uus seade on kindlasti samm õiges suunas,» sõnas Elisa seadmete tootejuht Edgar Pahhomov.