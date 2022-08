Eesti süvatehnoloogia ettevõte pälvis maineka auhinna

Süvatehnoloogia iduettevõte LightCode Photonics'i ambitsiooniks on muuta, kuidas robotid maailma näevad. Eesti teadlaste poolt loodud iduettevõte arendab uudseid LiDAR kaameraid, mille alustehnoloogia on tõusmas uueks 3D kuvamise standardiks.

LightCode Photonics on tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetele mõeldud programmi MIT Enterprise Forum konkursil saavutanud nii üldvõidu kui ka võidu transpordi kategoorias. Viis kuud kestnud programmi oli valitud osalema 26 iduettevõtet Kesk- ja Ida-Euroopast ning finaali pääses neist kümme parimat.

«Teekond võiduni oli pikk ja intensiivne ning programmi oli kaasatud väga suur osa meie tiimist, et iga valdkonna spetsialist oskaks võtta pakutavatest teadmisest ja kogemustest maksimumi. Meie meeskonna kasv ja võimekus uudset tehnoloogiat arendada on ületanud ootusi ning uued kogemused ja kontaktid kasvatavad veelgi ambitsiooni arendada 3D kaameratele lahendust. Saime kinnituse, et oleme oma tehnoloogiaga õigel ajal õiges kohas,» kommenteeris LightCode Photonics'i CCO Terje Eichelmann.