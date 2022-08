PODCAST ⟩ Kas F1 lisamine tulistamismängu on miljoneid teeniv valem?

Eestlastele on alati meeldinud F1. Ehk teeb neid õnnelikuks teadmine, et üks maailma populaarsemaid tulistamismänge saab sel sügisel olema justnimelt vormelihõnguline. Sten on mänginud PC peal äärmiselt populaarset PlayStationi mängu, Allan aga mattis nädalavahetuse aasta parima rollimängu alla.