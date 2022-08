Samsung avalikustas oma uued volditavad telefonid Galaxy Fold4 ja Galaxy Flip4

Galaxy Flip4 on lisatud parem kaamerasüsteem ja suurem aku. Telefoni tagaküljel on kaks 12 MP kaamerat, millest üks on põhikaamera ja teine lainurkkaamera. Lisaks on telefoni siseküljel 10 MP selfie-kaamera. Telefoni põhikaamera on nüüd varustatud suurema kaamerasensoriga, mis laseb sisse rohkem valgust ja koos võimsa Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 protsessoriga on telefoniga tehtud fotod kenad nii päevavalges kui õhtuhämaruses.