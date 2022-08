Vene relvad on jätkuvalt pungil lääne kiipidest

Vene tehnika lonkab lääne karkudel

Kümmekonna aasta eest tutvustas Vene kaitsetööstus oma võitleja kaitse-, kamuflaaži- ja sihikusüsteemi Ratnik. Näib, et sellest on kasutusse võetud vaid säbrulise varjemustriga tööriided ja kaitsevahendid. Udust läbinägevaid sihikuid ilmselt käsirelvadele paigaldatud pole. 2020. aastal väideti, et neid on kokku toodetud 300 000 eksemplari, aga mis selle eksemplari hulka kuulub, pole teada. Ratniku täismahus toimimine eeldaks samuti märkimisväärses hulgas kiipide kasutamist, aga sõja algusega tõmmati sellele kriips peale. Prantsuse Thalese sihtimis- ning navigatsioonisüsteemid on ilmselt siiani kasutuses Vene lahingtehnikal. Loodetavasti ikka ajalooliselt ja nende jooksvat tarnet enam ei toimu.