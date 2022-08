Hiina võis sanktsioonide kiuste jõuda uue kiibitehnoloogiani, kuid on veel mõni «aga»

«Ilmselt on see osaliselt tõsi, et neil võib peagi olla 14 nm kiibitootmise võimekus,» kommenteeris SMIC-i võimalikku kiibitootmise taset Postimehele Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor Toomas Rang. «Olukord on nimelt selline, et klassikaline olemasolev tootmisaparatuur tänapäeval ilmselt võimaldaks minna minimaalse tehnoloogilise ribalaiusega isegi kuni 3-5 nm kiibitehnoloogiani, ilma et selgelt atomaarsete kvantnähtuste mõju muutuks märgatavaks.»

Kuna ettevõte ise siiski ei räägi veel 7 nm tehnoloogiast oma kodulehel, siis Toomas Rangi sõnul võib praegu ainult spekuleerida, mis selle taga tegelikult on: «Kas hiinlased on tõepoolest suutnud 3D FinFET tehnoloogiat osaliselt (ilmselt väga regulaarsete ehk korduvate komponentidega lahenduste, nagu mäluplokkide puhul) viia alla 10 nm skaalasse või on kommentaatoritel jäänud kahe silma vahele asjaolu, et tegu ei ole siiski CMOS tehnoloogiaga, kus 14 nm kanali pikkuse saavutamine tähendakski 7 nm ribalaiuse tehnoloogiat? Ehk siis kaudselt tuletatakse sellest suurem võimekus, kui tegelikult Hiina ettevõttel on olemas.»

Toomas Rang selgitab, et Fin tüüpi transistor on oma konstruktsioonilt erinev klassikalise MOS transistoriga võrreldes, mis on üldiselt kogu MOS ja CMOS tehnoloogiate alus. Fin tehnoloogia aluseks on aga oma olemuselt täiesti uudne 3D väljatransitor (FET), kus minimaalne tehnoloogiline võimalik ribalaius, mida mõõdetakse nanomeetrites, pole otseselt seotud väljatransitori kanali pikkusega. MOS transitori puhul on piiravaks teguriks see, et kanali pikkus on alati kahekordne minimaalne tehnoloogiline ribalaius. FinFET-i puhul see seos enam ei kehti ning tänu transitori 3D ehk ruumilisele konstruktsioonile on kergem minna mõõtmetes alla ehk siis kasvatada pakketihedust, mis on kiibitootmises oluline.