Villu Teearu: küberturvalisus võibki olla ebamugav

Möödas on ajad, kui küberturvalisusele sai mõelda vaid väike seltskond inimesi kontori taganurgas. Nüüd on ettevõtted igast küljest digilahendustega ümbritsetud ning iga töötaja on viidud eesliinile. See on kaasa toonud olukorra, kus turvateemad on midagi, millega peavad kokku puutuma kõik, olgu see piiratud õiguste, kaheastmelise tuvastamise kohustuse, vaid valitud teenuste kasutamise loa või pidevate koolituste näol.

See tähendab ühtlasi ka seda, et aja jooksul on veidi ebamugavamaks muutunud kõigi töö. Kui näiteks varem võis andmebaasist infot pärida pea iga inimene, siis täna saab andmetele ligi vaid osakonnajuht. Kui töötajal on kindla ülesande täitmiseks mingit andmestikku vaja, tuleb tal seda juhilt küsida, saada ajutised õigused või oodata, kuni juht andmed ise välja võtab ja talle saadab. Niisamuti on aeganõudvamaks muutunud ka kõige igapäevasemate tegevuste tegemine – enam ei piisa lihtsalt parooli sisse trükkimisest, vaid tuleb ka telefonist kaheastmelise tuvastamise kood leida.