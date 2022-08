Roskomnadzor kohustab otsingumootoreid teatama, et Telegram, TikTok, Zoom, Discord ja Pinterest rikuvad Venemaa seadusi

«Roskomnadzor otsustas rakendada sunnimeetmeid TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger Inc., Zoom Video Communications Inc., Discord Inc. ja Pinterest Inc. suhtes, kohustades otsingusüsteeme teavitama internetikasutajaid nende ettevõtete seaduserikkumistest vastavalt Venemaa seadusandluse nõuetele,» seisis agentuuri aruandes.