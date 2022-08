PlayStationi hittmängul põhinev teleseriaal sai esimese õrritava klipi

«The Last of Us» räägib loo postapokalüptilises maailmas seiklevast keskealisest smugeldajast Joelist ja noorest tüdrukust Elliest.

Maailma on vallutanud müstiline seenhaigus, mis muudab inimesed zombide laadseteks koletisteks. Ellie on aga eriline, kuna ta on haigusele immuunne. Nii saabki Joeli ülesandeks tüdruk allesjäänud arstide kätte toimetada.

«The Last of Us» ilmus esmakordselt 2013. aastal PlayStation 3 peal. Aastal 2014 jõudis PS4 peale selle uuendatud versioon. Tänavu septembris ilmub aga spetsiifiliselt PlayStation 5 peale ehitatud versioon The Last of Us Part I», mis põhineb 2020. aasta järjeosa tehnoloogial.