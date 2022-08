ARVUSTUS ⟩ Kaasa haaratav lisamonitor - kui tahad rohkem, kui lukuaugust piiluda

Juuli lõpus esitletud Philipsi uus monitor mudelinimega 16B1P3302 on kaasas kandmiseks tõesti väga pisike ja kerge (1,03 kg). Samas on selle suurus piisavalt väike, et mõne suurema sülearvuti omaniku jaoks muutub küsitavaks, kas 16-tolline lisaekraan ikka tasub end ära või on pilt endiselt väiksevõitu. Kuid üks kindel sihtrühm sellel lisaekraanil on siiski vaatamata väiksusele alati olemas - need, kellel vaja tööd teha mitmel ekraanil korraga. tavaliselt on sellised kasutajad näiteks raamatupidajad, programmeerijad või klienditeenindajad. Sülearvutiga ühest kohast teise liikudes ongi selline hiigel-tahvli suurune lisa ainuke variant.