Saksamaal keelati Oneplusi ja OPPO telefonide müük, «süüdi» on Nokia

Kaks patendi, millele Hiina tootjal õigusi pole, on EP 35 57 917 ja EP 20 80 193 , mis puudutavad vastavalt seadme ärkveloleku juhtimist katkendliku side ajal ja audiosignaalide viivituse juhtimist.

Nokia on nüüd pakkunud välja ka lahenduse ühele Euroopa suurimale turule tagasitulekuks: OPPO ja Oneplusi telefonide eest peaks maksma patenditasu 2,5 eurot iga seadme pealt ning patendivaidlus saaks lahendatud.

OPPO nime all müüakse maailmas 200 miljonit telefoni aastas, millest 2 miljonit müüakse Saksamaal. Vastavalt Saksamaa seadustele peaksid BBK-le kuuluvad ettevõtted sõlmima Nokiaga ülemaailmse lepingu ja maksma ülemaailmselt kõigi müüdavate nutitelefonide litsentsitasud. USA-s pole OPPO saadaval, kuid näiteks Euroopas võivad kohtud Nokia nõudel ka teistes riikides selle telefoni müügi peatada. Teadaolevalt on Nokia taotlenud patendivaidluse lahendamist ka Indias, mis on BBK üks põhiturgudest. Kui seal müügikeeld rakendub, siis ei jää Hiina tootjal muud üle, kui nõustuda Soome firma litsentsitasude nõudega, sest vastasel juhul poleks enam põhiturgudel võimalik neid telefone müüa.