Kuidas osta kasutatud elektriautot? Mõned olulised asjad, millele tähelepanu pöörata

Kas elektriauto on oma hinda väärt?

Üllataval kombel on kasutatud elektriautod tihti hoopis paremas seisukorras, kui traditsioonilised sõidukid, sest neil on vähem liikuvaid osi. Pole midagi hullemat, kui osta kasutatud auto ja seejärel matta märkimisväärne summa selle remonti.

Vanematel elektrisõidukitel on aga üks suur puudus – aku vähenenud jõudlus, mille tulemusena lüheneb ühe laadimisega läbitav vahemaa. Tänu tehnoloogia arengule on uute elektrisõidukite ühe laadimiskorraga läbitav vahemaa pikem, kui vanematel mudelitel. See tähendab, et kasutatud auto ostjal tuleb oma sõidukit tihedamini laadida.