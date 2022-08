VIDEO ⟩ Täielik konveieritöö - Hiinas toodavad kehvades tehasetingimustes suunamudijad sisu sotsiaalmeediasse

Hiinas on tekkinud ostumõjutajate tööstus, kus toodetakse tehasetingimustes justkui konveieril massiliselt videosisu e-poodide müügi toetuseks. Pilt on illustreeriv.

Kui Eestis on suunamudijate ehk influencerite elu glamuurne ja neid puistatakse üle erinevate kingitustega, et toodetest oma jälgijatele positiivseid ülevaateid teha, siis Hiinas on saanud sellest ametist tehase liinitööle sarnanev tööstus. Töövahendiks nutitelefon, ringvalgusti ja mikrofon, toodetakse suurtes saalides kardinatega vaheseinte taga massiliselt videoid, mis peavad mõnda toodet edukalt müüma. Töötingimused on kehvad, tasu aga väike.